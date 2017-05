Za voznika osebnega vozila usodno trčenje s tovornjakom

Rogašovci, 17. maja - Na cesti Rogašovci-Cankova med naseljema Pertoča in Večeslavci se je okoli 6. ure zgodila prometna nesreča med tovornim in osebnim vozilom. Voznik osebnega vozila je ostal ukleščen v vozilu in je na kraju nesreče umrl, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.