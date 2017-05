Donald Trump bo svojo prvo turnejo v tujini začel v Savdski Arabiji

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

Washington, 17. maja - Ameriški predsednik Donald Trump bo v petek odpotoval na svojo prvo pot v tujino, odkar je 20. januarja prevzel položaj. Enajstdnevna turneja ga bo najprej zanesla v Savdsko Arabijo, nato v Izrael in Palestino, Vatikan in Italijo, Bruselj in na koncu še na Sicilijo. Z njim naj bi potovala tudi prva dama Melania Trump.