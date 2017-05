V igri za medalje še osem ekip, Nemci ostajajo doma

Pariz, 17. maja - V torek se je končalo predtekmovanje na svetovnem prvenstvu v hokeju v Franciji in Nemčiji. Danes imajo hokejisti dan počitka in nekateri tudi dan za selitve med obema mestoma prirediteljema, v četrtek pa bo šlo zares s četrtfinalnimi boji. Pari so Švica - Švedska, Rusija - Češka, Kanada - Nemčija in Finska - ZDA.