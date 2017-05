Delo: Stare pesmi, nove sanje (17. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Trenutno razburljivo dogajanje na notranjepolitičnem prizorišču v Avstriji je privedlo do tega, da bodo predčasne volitve leto prej. Javnomnenjske napovedi Sebastianu Kurzu kažejo, da je v Avstriji najbolj priljubljen politik, strokovnjaki za obnašanje javnosti pa so ga prepričali, naj to izkoristiti na predčasnih volitvah, v Delu piše Boris Čibej.