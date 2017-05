Evropski parlament za prepolovitev količin odpadne hrane v EU do leta 2030

Strasbourg, 16. maja - Evropski parlament je danes prejel resolucijo, s katero se zavzema za prepolovitev količin odpadne hrane v EU do leta 2030 z ukrepi, kot so odprava ovir za darovanje hrane v dobrodelne namene in jasnejše opredelitve oznak "uporabno najmanj do" in "rok uporabnosti" na živilih.