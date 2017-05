Tudi v Pomurju Model M Slovenija za mlade brezposelne

Murska Sobota, 17. maja - V Murski Soboti se bo 23. maja začel program usposabljanja mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve v okviru projekta Model M Slovenija. Potekal bo teden dni in bo brezplačen za 20 do 30 udeležencev, prijave zanj pa zbirajo le še do četrtka.