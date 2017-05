Soboška občina bo 100-odstotno sofinancirala "davek na dež"

Murska Sobota, 16. maja - Soboška občina bo do potrditve nove cene 100-odstotno subvencionirala omrežnino za odvajanje in čiščenje padavinskih voda, med občani imenovano davek na dež. Svetniki so na današnji seji zavrnili predlog svetniške skupine Modre liste Antona Štihca, svetniške skupine SDS in še nekaterih podpisnikov, da bi to dajatev znižali za 80 odstotkov.