Novi generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije Marko Vavpetič

Ljubljana, 16. maja - Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije je na svoji četrti seji na mesto generalnega sekretarja imenoval Marka Vavpetiča, ki je s tem nasledil Aleša Zavrla, ta je marca zaključil dolgoletno delo na NZS in se preselil na Evropsko nogometno zvezo. Vavpetič bo na delo nastopil 1. julija 2017 in bo funkcijo opravljal do leta 2021.