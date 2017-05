SPÖ in ÖVP podprla pakt odgovornosti

Dunaj, 16. maja - Avstrijska opozicijska stranka NEOS je v luči vladne krize na Dunaju predlagala t.i. "pakt odgovornosti". Kot so danes sporočili iz stranke, sta prva moža avstrijskih socialdemokratov in ljudske stranke, kancler Christian Kern in zunanji minister Sebastian Kurz, omenjenemu paktu izrekla ustno podporo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.