Evropske borze neenotno, nafta pri izhodišču, evro navzgor

London/Frankfurt/Pariz, 16. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno, V Frankfurtu in Parizu so se v povprečju znižali, v Londonu pa zvišali in osrednji indeks je dosegel nov rekord. Nafta se je sprva dražila, popoldne pa so se cene približale izhodišču. Tečaj evra se je zvišal in se med trgovanjem približal 1,11 dolarja.