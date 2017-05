ATP bo v Milanu preizkusil nov format turnirja

Pariz, 16. maja - Vodstvo teniškega združenja ATP bo preizkusilo spremembe pravil, med njimi krajše nize na turnirju v Milanu, kjer se bodo pomerili najboljši igralci do 21 let. Tudi ogrevanja bodo krajša, skušali bodo omejiti čas do začetnih udarcev, na voljo bo en zdravniški odmor na igralca v enem dvoboju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.