Mahnič: Obrambnimi mehanizmi preprečili kibernetski napad na klinični center

Ljubljana, 16. maja - Kibernetske napade, ki so v petek odjeknili po vsem svetu, je na današnji seji obravnaval tudi odbor DZ za obrambo. Kot je po seji pojasnil predsednik odbora Žan Mahnič, so jim pristojne službe pojasnile, da so v Sloveniji seznanjene samo z napadom na Revoz, so pa obrambni mehanizmi preprečili napad na klinični center in druge zdravstvene ustanove.