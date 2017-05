Zadnji četrtfinalisti Nemci, s prvih mest Kanada in ZDA

Pariz, 16. maja - Po današnjih zadnjih šestih tekmah predtekmovanja svetovnega prvenstva v hokeju v Franciji in Nemčiji je znana osmerica četrtfinalistov. Kot zadnji so si vozovnico zagotovili sogostitelji Nemci, že prej pa so bili v izločilnih bojih Američani, Rusi, Švedi iz Kölna ter Kanadčani, Čehi, Švicarji in Finci iz Pariza.