Parlamentarni odbor: Sadjarstvo na dnu, na katerem še ni bilo

Ljubljana, 16. maja - Sadjarstvo je na dnu, na katerem še ni bilo, je na odboru DZ za kmetijstvo glede posledic pozebe, ki je najbolj prizadela sadjarstvo, izpostavil podpredsednik Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS Boštjan Kozole. Vabljeni gostje na seji odbora so pozvali predvsem k sistemskim rešitvam in k hitri pomoč najbolj prizadetim.