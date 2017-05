Hekerji od Disneyja zahtevajo odkupnino za ukradeni film

Los Angeles, 17. maja - Filmska družba Disney je sporočila, da so hekerji po lastnih trditvah dobili dostop do enega njenih filmov in v zameno, da ga ne objavijo, zahtevali visoko odkupnino. Direktor Bob Iger naslova filma ni razkril, je pa zatrdil, da podjetje na izsiljevanje ne bo pristalo, je poročanje ameriških medijev povzela francoska tiskovna agencija AFP.