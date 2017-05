Uprava za varno hrano ni našla bistvenih odstopanj med izdelki za vzhodne in zahodne trge

Ljubljana, 16. maja - Med 22 izdelki, proizvedenimi za zahodne in za vzhodne trge, uprava za varno hrano pri analizi vrednosti posameznih iskanih hranil ni našla bistvenih odstopanj. V marcu so analizirali 22 vzorcev živil iz skupin prigrizki, čokoladni namazi, čokolade, napolitanke, piškoti, bonboni in instant pripravki za pripravo kakava.