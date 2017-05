Gradnje novih stanovanjskih objektov v ZDA aprila navzdol

Washington, 16. maja - V ZDA so aprila začeli graditi manj novih stanovanjskih objektov kot marca, vendar pa analitiki pričakujejo, da bo ta trg kmalu spet okreval zaradi naraščanja zaposlovanja in plač. Ameriško ministrstvo za trgovino je sporočilo, da so aprila začeli graditi 2,6 odstotka manj stanovanj in hiš kot marca oziroma skupaj na letni ravni 1,17 milijona enot.