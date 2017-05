DeSUS o ustreznih ukrepih za zagotavljanje socialne varnosti

Ljubljana, 16. maja - Že danes je treba začeti razmišljati o prihodnosti in o ustreznih ukrepih, ki bodo zagotovili socialno varnost za vse, je po seji sveta DeSUS, na kateri so med drugim razpravljali o strategiji dolgožive družbe, dejal predsednik stranke Karl Erjavec. Izpostavil je pomen zaposlovanja mladih in zagotavljanja ustreznih pogojev za ustvarjanje družin.