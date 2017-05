Nova Gorica bo konec tedna gostila festival Vizije

Nova Gorica, 16. maja - Festival Vizije, ki ga Nova Gorica gosti že od leta 2008, bo letos potekal od petka do nedelje v Kulturnem domu in Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici. Na njem se bo predstavilo sedem rock zasedb, deset gledaliških predstav, ena lutkovna predstava in 14 fotografov, ki so tokrat ustvarjali na temo Odtujenost.