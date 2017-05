Ob mednarodnem dnevu pozivi vladam k zagotavljanju pravic LGBTI

Bruselj/Strasbourg/Ljubljana, 17. maja - Ob današnjem mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji je EU opozorila vlade na njihove obveze, da spodbujajo univerzalnost človekovih pravic in da zagotovijo uživanje pravic vsem, ne glede na njihovo spolno identiteto ali usmerjenost, so sporočili iz Bruslja.