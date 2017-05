Ukrajina v okviru sankcij blokirala dostop do več ruskih spletnih strani

Kijev, 16. maja - Ukrajina je danes v okviru sankcij proti Rusiji blokirala dostop do več ruskih spletnih strani, med njimi priljubljenega družbenega omrežja VKontakte, ki velja za ruski Facebook, in iskalnika Yandex. Dostop do strani bo blokiran najmanj tri leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP.