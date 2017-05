Bruselj ponavlja opomin glede solidarnosti v begunski krizi

Bruselj/Strasbourg, 16. maja - Evropska komisija je danes članice EU znova opomnila, da je skrajni čas za uresničitev zavez v sklopu premeščanja in preseljevanja beguncev. Opozarja zlasti Madžarsko, Poljsko in Avstrijo, ki niso iz Italije in Grčije premestile še nobenega begunca. Če ne bo ustreznega odziva v mesecu dni, komisija znova preti z ukrepanjem.