Na sedmih Gregorčičevih dnevih o navezanosti pesnika na zemljo

Nova Gorica, 16. maja - Letošnji Gregorčičevi dnevi, ki bodo potekali naslednje tri petkove večere, so organizatorji naslovili z verzom iz pesmi Simona Gregorčiča Pod trto bivam zdaj... Prikazati želijo Gregorčičevo navezanost na zemljo, ki jo je tudi obdeloval in župljane učil sadjarstva in vinogradništva, so kontekst predstavili na današnji novinarski konferenci.