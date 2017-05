Britanski laburisti bi z davčno reformo dodatno financirali javne storitve

Bradford, 16. maja - Britanski laburisti bodo na parlamentarnih volitvah 8. junija nastopili z "radikalnim in odgovornim" programom, je vodja stranke Jeremy Corbyn napovedal ob objavi volilnega manifesta. Ta bo vključeval podržavljenje več podjetij in vlaganje v ključne javne storitve na osnovi višjih davkov za določen segment ljudi in podjetij.