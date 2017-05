Na Bledu si obetajo dobro sezono in nadaljujejo z urejanjem infrastrukture

Bled, 16. maja - Bled v prvi tretjini letošnjega leta beleži več kot 20-odstotno rast števila nočitev. Zelo dobre so napovedi tudi za glavno poletno sezono. Bled se na to odziva s krepitvijo ustrezne ponudbe in infrastrukturnimi izboljšavami, je na današnji novinarski konferenci dejal v. d. direktorja Turizma Bled Matjaž Berčon.