Podjetja na Notranjskem rezultat poslovanja lani izboljšala za šest odstotkov

Postojna, 16. maja - Gospodarske družbe primorsko-notranjske regije so leto 2016 zaključile z neto čistim dobičkom v višini 41,34 milijona evrov in tako za šest odstotkov izboljšale rezultate glede na leto prej. Kot ugotavljajo na Ajpesu, rast prihodkov in dobička ni tako skokovita kot v preteklih nekaj letih, gospodarska rast pa se stabilizira.