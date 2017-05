Na Ptuju se bodo predstavili sauvignoni z vseh vetrov

Ptuj, 20. maja - Ptujski dominikanski samostan bo po petkovi študijski turi po sledeh znamenite Zlate trte danes gostil osrednji del tretjega festivala vina, kulinarike in umetnosti Salon Sauvignon. Kot je povedal vodja projekta Slavko Podbrežnik Dobnik, festival združuje vinarje, gostince, ljubitelje vina in gurmane ter glasbo, poezijo in likovno umetnost.