Klemen Klemen, RecycleMan in Zlatko bodo osvajali slovenske gradove

Ljubljana, 20. maja - Trije slovenski raperji Klemen Klemen, RecycleMan in Zlatko so združili moči in se odpravljajo na skupno turnejo, v sklopu katere bodo nastopali po slovenskih gradovih. Prvi koncert bo 26. maja na Gradu Brežice, urbane rime pa bo trojica ob spremljavi glasbenikov stresala še na gradovih v Slovenj Gradcu, Kamniku, Ljubljani, Brestanici in Ormožu.