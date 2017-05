V Grčiji dvodnevna stavka zaposlenih na trajektih in novinarjev

Atene, 16. maja - Zaposleni na trajektih v Grčiji in novinarji so danes začeli dvodnevno stavko, s katero izražajo nasprotovanje novemu paketu varčevalnih ukrepov, ki naj bi bil po napovedih sprejet še ta teden. S stavko so prekrižali načete predvsem turistom, ki so na številnih otokih ostali odrezani od sveta, poročajo tuje tiskovne agencije.