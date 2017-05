Tržno vrtnarstvo v Sloveniji v porastu

Ljubljana, 16. maja - Tržno vrtnarstvo je v porastu, tako po številu pridelovalcev kot po površini, kažejo podatki državnih statistikov. V primerjavi z letom 2013 se je ta dejavnost lani opravljala na 20 odstotkov večjih površinah, te so se v pomurski in goriški regiji celo podvojile. Najbolj se je povečala pridelava zelenjave, največ belega zelja, čebule in korenja.