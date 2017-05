Sodišče: EU sporazuma o prosti trgovini s Singapurjem v zdajšnji obliki ne more skleniti sama

Ljubljana, 16. maja - Evropska unija sporazuma o prosti trgovini s Singapurjem, ki je bil parafiran septembra 2013, v zdajšnji obliki ne more skleniti sama, je presodilo Sodišče EU. Določbe sporazuma o tujih naložbah in določbe o reševanju sporov med vlagatelji in državo ne spadajo v izključno pristojnost EU, zato sporazum lahko sklenejo le unija in članice skupaj.