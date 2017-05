Na Nizozemskem po dveh mesecih propadla koalicijska pogajanja

Haag, 16. maja - Na Nizozemskem so po osmih tednih propadla pogajanja o oblikovanju vladne koalicije, ki bi jo poleg vodilne Ljudske stranke za svobodo in demokracijo (VVD) sestavljale še tri stranke. Za pretrd oreh so se izkazale razlike glede vprašanja priseljevanja, je pozno v ponedeljek sporočila voditeljica pogajanj Edith Schippers.