Na Ptuju še petič Unescov tek z več kot 2300 mladimi

Ptuj, 17. maja - Ptujska gimnazija bo danes že petič gostila tek mladih slovenske mreže šol Unesco, ki ga pripravlja skupaj z mladinsko platformo Unesca. Na njem pričakujejo več kot 2300 tekačev iz slovenskih šol in vrtcev. Na dogodek, katerega častni pokrovitelj je predsednik Borut Pahor, pa so povabili še mlade tekače iz Italije in Hrvaške.