V Veliki Britaniji umrl zloglasni morilec Ian Brady

London, 16. maja - V Veliki Britaniji je v starosti 79 let umrl zloglasni morilec Ian Brady, ki je skupaj s partnerko med julijem 1963 in oktobrom 1965 mučil in umoril pet otrok. Umrl je med prestajanjem kazni v močno zavarovani psihiatrični bolnišnici v Liverpoolu, so pristojne oblasti potrdile pozno v ponedeljek.