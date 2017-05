WHO: Največ najstnikov umre v prometnih nesrečah

Ženeva, 16. maja - Največ najstnikov v svetovnem merilu umre zaradi posledic prometnih nesreč, je razvidno iz podatkov Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Leta 2015 je umrlo 1,2 milijona najstnikov, od tega vsak deseti zaradi vpletenosti v prometno nesrečo. Največ smrtnih žrtev prometnih nesreč je bilo fantov, starih med 10 in 19 let, piše britanski BBC.