Trump policistom zatrdil, da jim bodo vrata Bele hiše vedno odprta

Washington, 16. maja - Ameriški predsednik Donald Trump je bil v ponedeljek glavni govornik vsakoletne prireditve v spomin na padle policiste pred kongresno palačo in zatrdil, da bodo vrata Bele hiše policistom vedno odprta. Policisti so mu navdušeno ploskali in vzklikali, da ga imajo radi ter priporočali novinarjem, naj o Trumpu pišejo lepo.