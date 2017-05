Delo: Idealni čas za zmago (16. 5.)

Ljubljana, 15. maja - Razplet boja za vrh Športne loterije, podjetja, ki je bilo ustanovljeno leta 1995 kot pomoč slovenskemu športu, je pričakovan. Podobni volivci so v zadnjih letih sprejeli različne (pod)zakonske akte v športu, določili kategorizacijo v športu in decembra 2014 med Bogdanom Gabrovcem in Zoranom Jankovićem izbrali prvega, v Delu piše Jernej Suhadolnik.