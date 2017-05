Na hokejskem SP znanih sedem četrtfinalistov

Pariz, 15. maja - Na svetovnem hokejskem prvenstvu v Franciji in Nemčiji je po tekmah v Parizu in v Kölnu znanih sedem četrtfinalistov. V slovenski skupini, Slovenija je tokrat z 1:4 izgubila proti Franciji in na tem prvenstvu ostala brez zmage, so četrtfinalisti Kanada, ki je že prva, Češka, Finska in Švica, o mestih pa bodo odločale jutrišnje tekme.