Primorske novice: Priložnost je na mizi (16. 5.)

Koper, 15. maja - Vitalnost občine se lahko meri v številu novih delovnih mest, milijonih, vloženih v naložbe, številu malčkov v vrtcih in učencev v šolah, zadovoljstvu občanov in v njihovi želji, da živijo in ustvarjajo v domačem okolju. A pri željah se pogosto zalomi, v Primorskih novicah piše Alenka Tratnik.