Priznanje Europa Nostra za kulturno dediščino tudi slovenskemu projektu V istem čolnu

Turku, 15. maja - V finskem mestu Turku so danes podelili nagrade za kulturno dediščino, ki jih Evropska komisija podeljuje z organizacijo Europa Nostra. Posebno omembo strokovne žirije je prejel tudi slovenski projekt V istem čolnu - Mladi čuvaji izročila, ki znanja, kot so izdelovanje drevaka, lanarstvo, destilacija eteričnih olj in kovaštvo, prenaša na mlade.