Večer: Žrelo (16. 5.)

Maribor, 15. maja - Če si različne interesne skupine in posamezniki od gradnje drugega tira ne bi obetali mastnih zaslužkov, o njegovi gradnji ne bi bilo prerekanja, iz katerega državljani ne morejo ugotoviti, kdo ima prav. Ugotovijo lahko le, da so prerekanja samo predstava za zamegljevanje bojev za delitev denarja in vpliva, v Večeru piše Darja Kocbek.