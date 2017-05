V Podčetrtku prvi kongres slovenskih občin

Podčetrtek, 16. maja - V Podčetrtku se danes začenja 1. kongres slovenskih občin, ki ga pripravljata Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) in Skupnost občin Slovenije (SOS). Udeleženci kongresa se bodo o položaju in vlogi občin ter trenutnih in razvojnih pasteh pogovorili tudi s predsednikom republike Borutom Pahorjem, so zapisali na spletni strani kongresa.