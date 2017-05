Evropske borze v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 15. maja - Tečaji delnic na pomembnejših evropskih borzah so se danes večinoma zvišali, v Frankfurtu in Londonu pa so zabeležili celo rekordne vrednosti indeksov. Vlagatelje so po ocenah analitikov med drugim spodbudile rastoče cene nafte in rezultati volitev v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija. Zvišal se je tudi tečaj evra.