V SD in DeSUS previdno v prvih odzivih na vložitev podpisov proti zakonu o drugem tiru

Ljubljana, 15. maja - V koalicijskih strankah SD in DeSUS so previdni v prvih odzivih na danes vložene podpise za začetek zbiranja podpisov za referendum na zakon o drugem tiru. V obeh strankah poudarjajo pomen izgradnje drugega tira, vendar tudi, da gre pri referendumu za legitimno in demokratično pravico, glede projekta pa ostajajo številna odprta vprašanja.