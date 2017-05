Grims: Zakonodaja za zbiranje podatkov o telekomunikacijskih storitvah neustrezna

Ljubljana, 15. maja - Predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Branko Grims (SDS) je po današnji zaprti seji komisije opozoril, da je zdajšnja zakonodaja za zbiranje podatkov o telekomunikacijskih storitvah, ki so pomembni za delo varnostno-obveščevalnih služb in kriminalistične policije, neustrezna.