Sekcijo za promet pri OZS bo vodil Pišek

Ljubljana, 15. maja - Slovenski prevozniki, združeni v sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), imajo novega predsednika. To je postal prevoznik Peter Pišek iz Celja, ki obljublja, da bo ponovno poenotil prevoznike in se lotil reševanja aktualne problematike, so sporočili z OZS.