Johnny Depp bo v filmu zaigral kot John McAfee

Los Angeles, 16. maja - Hollywoodski zvezdnik Johnny Depp se zaradi svojega ekstravagantnega načina življenja pogosto znajde na naslovnicah časopisov. Tokrat bo v filmu King of the Jungle prevzel vlogo svojega nič manj razvpitega sodobnika, ustanovitelja podjetja za protivirusni program Johna McAfeeja. Režijo bosta prevzela Glenn Ficarra in John Requa.