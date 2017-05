Podelitev Valvasorjevih nagrad brez velikega nagrajenca

Ljubljana, 15. maja - V Narodni galeriji so danes podelili Valvasorjeve nagrade in priznanja za leto 2016, niso pa podelili nagrade za življenjsko delo, saj komisija zanjo ni prejela nobenega predloga. Z Valvasorjevimi nagradami za enkratne dosežke so bili ovenčani sodelavci Prirodoslovnega muzeja Slovenije, Jožef Matijevič ter Damjana Fortunat Černilogar.