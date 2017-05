Perpetuum Jazzile z novo vinilko, videospotom in datumom jesenskega koncerta

Ljubljana, 15. maja - Vokalna skupina Perpetuum Jazzile je po lanskem izidu dvojne zgoščenke Both Sides zdaj izdala še istoimensko vinilno ploščo Both Sides in posnela nov videospot vokalne priredbe skladbe Both Sides Now. Obenem pevci za 25. november napovedujejo veliki koncertni spektakel, ki ga bodo izvedli v ljubljanski dvorani Tivoli.