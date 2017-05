V eksploziji v nemški tovarni avtomobilskih delov 13 poškodovanih

München, 15. maja - V tovarni avtomobilskih delov Schaeffler v mestu Eltmann na severu nemške zvezne dežele Bavarska je dopoldne odjeknila eksplozija, v kateri je bilo po navedbah policije poškodovanih 13 ljudi. Med njimi so štirje huje poškodovani in so jih s helikopterjem prepeljali v bližnjo bolnišnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.